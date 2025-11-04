Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Das sagenumwobene Piratenschiff

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 1vom 04.11.2025
Das sagenumwobene Piratenschiff

Das sagenumwobene PiratenschiffJetzt kostenlos streamen

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Folge 1: Das sagenumwobene Piratenschiff

45 Min.Folge vom 04.11.2025Ab 12

Forscher analysieren Porzellanscherben und Bienenwachsblöcke, die schließlich zu einem 250 Jahre alten Schiffswrack und einer vergessenen Handelsroute riesiger Frachtschiffe im Pazifik führen.

Weitere Folgen in Staffel 6

Alle Staffeln im Überblick

Enthüllt: Geheimnisse der Meere
Kabel Eins Doku
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Alle 3 Staffeln und Folgen