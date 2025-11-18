Zum Inhalt springenBarrierefrei
Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Zweiter Unabhängigkeitskrieg

Kabel Eins DokuStaffel 6Folge 5vom 18.11.2025
Zweiter Unabhängigkeitskrieg

Enthüllt: Geheimnisse der Meere

Folge 5: Zweiter Unabhängigkeitskrieg

45 Min.Folge vom 18.11.2025Ab 12

Eine Künstlerin aus Atlanta erfährt die bewegende Geschichte ihres Vorfahren, der 1812 der Sklaverei entfloh und sich den britischen Feindkräften anschloss. Unterdessen macht ein Amateurarchäologe an einem Nebenfluss der Chesapeake Bay die Entdeckung seines Lebens: Er spürt das Wrack des amerikanischen Flaggschiffs auf.

