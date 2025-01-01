Ephesos
1 StaffelAb 0
1 StaffelAb 0
Ephesos
Die Dokumentation gibt Einblicke in die bewegte Geschichte der einstigen antiken Metropole in Kleinasien. Nach der griechischen Herrschaft wurde Ephesos im ersten Jahrhundert vor Christus Teil des römischen Reiches. In jener Zeit erlebte Ephesos seine bedeutendste politische und wirtschaftliche Blüte als Hauptstadt der römischen Provinz Asia. Diese Blütezeit schlug sich in vielen „steinernen Zeugen“ nieder. In Prunkbauten, wie etwa der eindrucksvollen Fassade der berühmten Celsus-Bibliothek.
Genre:Dokumentation, Reportage
Altersfreigabe:
0