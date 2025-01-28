Erbe Österreich: Fernsehen zum Gernsehen (4/4) - BadefreudenJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 362: Erbe Österreich: Fernsehen zum Gernsehen (4/4) - Badefreuden
41 Min.Folge vom 28.01.2025
Noch dauert es etwas, bis die heurige Badesaison anbricht, aber die vierte Ausgabe von Fernsehen zum Gernsehen eröffnet schon einmal vorab die Bäder. Kari Hohenlohe und Christoph Wagner-Trenkwitz schauen sich mit Stargast Lizzy Engstler Schätze und Trouvaillen aus dem Archiv an – unterhaltsam, anregend und wissenswert. Vom legendären „Tröpferlbad“ über den Italien-Hunger der Österreicherinnen und Österreicher bis zur Kabinenparty im Wiener Gänsehäufel. Passend dazu auch Lizzy Engstlers Songcontest-Schlager „Sonntag“, jener Tag, an dem die Leute das kühle Nass am häufigsten aufgesucht haben. Bildquelle: ORF/Clever Contents
