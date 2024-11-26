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Erbe Österreich

Wiener Plätze (2/2)

ORF IIIStaffel 1Folge 328vom 26.11.2024
Wiener Plätze (2/2)

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Erbe Österreich

Folge 328: Wiener Plätze (2/2)

46 Min.Folge vom 26.11.2024

Im zweiten Teil seiner Wanderung durch Wiens geschichtsträchtigste Plätze besucht Kari Hohenlohe den Neuen Markt, den Josephsplatz und den Schwarzenbergplatz. Alle drei Orte sind mit unterschiedlichen Epochen dieser Stadt eng verbunden. Das Leben hat sich an öffentlichen Versammlungsorten wie diesem stets verdichtet – man tauschte Neuigkeiten aus, man rottete sich zusammen, hier wurde verkündet, geklagt und auch hingerichtet. Besatzungsarmeen wie die napoleonische oder später die sowjetische wussten diese Plätze für Aufmärsche und Propaganda zu nützen. Gemeinsam mit Stadthistorikern und -historikerinnen streift der ORFIII Moderator durch die markantesten historischen Ereignisse dieser Stadt. Bildquelle: ORF/PATRICE FUCHS

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