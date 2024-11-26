Die Wiener Müllabfuhr – Wie alles begannJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 329: Die Wiener Müllabfuhr – Wie alles begann
Die Wiener Müllabfuhr, wie wir sie heute kennen, ist ein Kind der Ersten Republik. In den ersten Jahren nach der Kaiserzeit kamen die sogenannten Colonia-Kübel auf, die regelmäßig geleert wurden. Davor hatten die Wiener ihren Hausmüll einfach in das Rinnsal gekippt – der Müll bestand hauptsächlich aus Speiseresten und Asche und wurde vom nächsten Regen weggespült. Am Wienfluss landete der Hausmüll meistens direkt im Wasser, blieb aber bei niedrigem Wasserstand oft hängen und stank bestialisch. Die Wiener Müllabfuhr erweiterte ihre Möglichkeiten später um eine Müllverbrennungsanlage und nach dem Zweiten Weltkrieg um Deponien, um dem immer umfangreicher werdenden Verpackungsmaterial Herr zu werden. Gestalter Werner Horvath erzählt die Geschichte der Wiener Müllabfuhr und zeichnet das wechselvolle Porträt dieser Institution.
