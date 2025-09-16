Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erbe Österreich

Die Wiener Straßenbahn - Eine Reise zu den Anfängen

ORF IIIStaffel 1Folge 345vom 16.09.2025
Die Wiener Straßenbahn - Eine Reise zu den Anfängen

Erbe Österreich

Folge 345: Die Wiener Straßenbahn - Eine Reise zu den Anfängen

45 Min.Folge vom 16.09.2025

Im Jahr 2027 soll Wien die Grenze von Zwei-Millionen-Einwohnern überschreiten. Dem öffentlichen Verkehr wird dabei eine gewichtige Rolle bei der Bewältigung des täglichen Transports zukommen. Dabei sah sich die Stadt schon vor über hundert Jahren einmal mit ähnlichen Einwohnerzahlen konfrontiert. 1910 lebten in der Residenzstadt Wien rund 2,1 Millionen Menschen. Im Verkehrsmuseum erfährt Karl Hohenlohe wie es die Stadtverwaltung damals mit gewagten Projekten schaffte, dieser Herkulesaufgabe Herr zu werden. Gestaltung: Patrick Pleisnitzer Bildquelle: ORF/epo-film

