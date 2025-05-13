Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erbe Österreich

Erbe Österreich: Wasserwege in Österreich (3/3) - die Leitha

ORF IIIStaffel 1Folge 398vom 13.05.2025
Erbe Österreich: Wasserwege in Österreich (3/3) - die Leitha

Erbe Österreich: Wasserwege in Österreich (3/3) - die LeithaJetzt kostenlos streamen

Erbe Österreich

Folge 398: Erbe Österreich: Wasserwege in Österreich (3/3) - die Leitha

46 Min.Folge vom 13.05.2025

Es ist nicht die Breite oder die Länge der Leitha, die sie als Gewässer so besonders macht, sondern ihre Geschichte: Teilte sie doch Habsburgs Reich in eine westlich-österreichische und östlich-ungarische Hälfte – in ein Cis- und ein Transleithanien. In der neuen Staffel der Erbe-Österreich-Reihe Wasserwege in Österreich reist Gestalterin Karin Schiller durch die Historie dieses Flusses, der durch Niederösterreich, das Burgenland und Ungarn fließt und dort in die Kleine Donau mündet. Die Fahrt führt über historische Orte wie Pottendorf, einst die Wiege der österreichischen Industrialisierung, den Ort Leithaprodersdorf, der schon zur Karolingerzeit bestanden hat, Schloss Seibersdorf mit dem Atomforschungszentrum, das Leithagebirge, wo Kalk abgebaut wurde, das Kloster Mannersdorf, die Spinnerei in Götzendorf, ferner Bruckneudorf, einst eine zentrale Militär- Schießstätte und der größte Militärkomplex der Monarchie, der Kaisersteinbruch, mit dessen Material das Wien der Ringstraßenzeit versorgt wurde, sowie Pachfurth und die Gemeinde Rohrau, dem Geburtsort Joseph Haydns. Bildquelle: ORF/Pammer Film

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erbe Österreich
ORF III
Erbe Österreich

Erbe Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen