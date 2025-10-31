Erbe Österreich: Das evangelische WienJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 444: Erbe Österreich: Das evangelische Wien
Am 31. Oktober 1517 schlug Martin Luther seine 95 Thesen an die Wittenberger Schlosskirche – ein Ereignis, das auch in den Habsburgerländern weitreichende Folgen hatte. Karl Hohenlohe führt durch das kleine Bezirksmuseum des ersten Wiener Bezirks, das die Jubiläumsausstellung zum protestantischen Glauben zeigt. Gemeinsam mit Bischof Michael Bünker spaziert er durch die Wiener Innenstadt, vorbei an historischen Orten der Reformation. Höhepunkt ist der Besuch bei Pfarrerin Ines Knoll in der Lutherischen Stadtkirche, dem ältesten protestantischen Kirchenbau Wiens. Geschichte, Kunst und Glaube verschmelzen in einem spannenden Stadtrundgang, der die Bedeutung der Reformation in Wien sichtbar macht. Regie: Patrick Pleisnitzer Bildquelle: ORF/Clever Contents
