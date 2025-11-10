Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erbe Österreich

Erbe Österreich: Das jüdische Wien - mit Danielle Spera (2/2)

ORF IIIStaffel 1Folge 451vom 10.11.2025
Erbe Österreich: Das jüdische Wien - mit Danielle Spera (2/2)

Erbe Österreich: Das jüdische Wien - mit Danielle Spera (2/2)Jetzt kostenlos streamen

Erbe Österreich

Folge 451: Erbe Österreich: Das jüdische Wien - mit Danielle Spera (2/2)

44 Min.Folge vom 10.11.2025

Das jüdische Wien in seiner ganzen historischen Breite erlebbar zu machen – das ist auch die Aufgabe von Teil zwei dieser neuen Erbe Österreich Kurzserie. Wie hat es sich als Jude oder Jüdin zu den verschiedenen Epochen in der Kaiserstadt gelebt? Wie liefen die religiösen Feiern ab? Welchem Sozialstand gehörte man damals an? Die langjährige Direktorin des Wiener Jüdischen Museums Danielle Spera öffnet die Türen zu einzigartigen Zugängen und gibt Antworten. Immer wieder ereigneten sich große Zäsuren, unter anderem die Geserah, die planmäßige Vernichtung der jüdischen Gemeinden im Herzogtum Österreich im Jahr 1421 auf Befehl des Habsburger Herzog Albrechts V., später die Vertreibung durch Kaiser Leopold, bis hin zum nationalsozialistischen Holocaust. Bildquelle: ORF/Neulandfilm

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erbe Österreich
ORF III
Erbe Österreich

Erbe Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen