Erbe Österreich

Erbe Österreich: Der Schmuck der Monarchen - Die Macht des Hofjuweliers

ORF IIIStaffel 1Folge 454vom 17.11.2025
Erbe Österreich: Der Schmuck der Monarchen - Die Macht des Hofjuweliers

Erbe Österreich: Der Schmuck der Monarchen - Die Macht des HofjuweliersJetzt kostenlos streamen

Erbe Österreich

Folge 454: Erbe Österreich: Der Schmuck der Monarchen - Die Macht des Hofjuweliers

46 Min.Folge vom 17.11.2025

Kaum jemand sah mehr vom Innenleben der Herrscherhöfe als die Hofjuweliere. Ob Köchert bei den Habsburgern, Cartier am Pariser Königshof, Fabergé beim Zaren oder Wellendorff bei den Reichen und Schönen im Casino-Paradies Baden-Baden – sie alle gingen mit den Monarchen, die sie bedienten, eine einzigartige Symbiose ein. Die Pracht der Juwelen verlieh den Kaisern, Königen und ihren Frauen die Aura der Macht und legitimierte sie in Zeiten der Monarchendämmerung. Die Juweliere ihrerseits machten das Geschäft ihres Lebens und schrieben ihre Namen in die Unsterblichkeit ein. ORFIII Erbe Österreich hat sich das Zusammenwirken von Macht und Edelstein in dieser Neuproduktion erstmals umfassend angesehen und bringt quer durch das Europa des ausgehenden 19. Jahrhunderts die berühmtesten Beispiele dafür. Regie: Sandra Rak Buch: Andreas und Carola Augustin Bildquelle: ORF/D 5 Produktion

