Erbe Österreich: Habsburgs geheimes Schließfach - die Odyssee der JuwelenJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 455: Erbe Österreich: Habsburgs geheimes Schließfach - die Odyssee der Juwelen
Eines der großen Rätsel der österreichischen Geschichte ist zumindest teilweise gelöst: Das Auftauchen des als verschollen gegoltenen habsburgischen Juwelenschmucks in einem kanadischen Schließfach hat dem hundertjährigen Rätselraten ein Ende gesetzt. Freilich knüpft sich jetzt eine Reihe ganz neuer Fragen an diesen Fund: Wie kamen die Edelsteine dorthin? Wo ist der Rest des Schmuckes, den die kaiserliche Familie auf ihrer Flucht mitgenommen hat? Und vor allem: Sind die Eigentumsverhältnisse wirklich so klar, wie Kaiser-Enkel Karl Habsburg sagt? In einer umfassenden historischen Rekonstruktion folgt Regisseur Wolfgang Winkler in dieser Neuproduktion den verschlungenen Wegen dieser Juwelen und lässt renommierte Expertinnen und Experten zur Frage der Rechtmäßigkeit aller Vorgänge zu Wort kommen. Bildquelle: ORF/Pammer Film
