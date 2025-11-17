Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erbe Österreich

Habsburgs geheimes Schließfach - die Odyssee der Juwelen

ORF III
Staffel 1
Folge 455
vom 17.11.2025
Habsburgs geheimes Schließfach - die Odyssee der Juwelen

Erbe Österreich

Folge 455: Habsburgs geheimes Schließfach - die Odyssee der Juwelen

45 Min.
Folge vom 17.11.2025

Eines der großen Rätsel der österreichischen Geschichte ist zumindest teilweise gelöst: Das Auftauchen des als verschollen gegoltenen habsburgischen Juwelenschmucks in einem kanadischen Schließfach hat dem hundertjährigen Rätselraten ein Ende gesetzt. Freilich knüpft sich jetzt eine Reihe ganz neuer Fragen an diesen Fund: Wie kamen die Edelsteine dorthin? Wo ist der Rest des Schmuckes, den die kaiserliche Familie auf ihrer Flucht mitgenommen hat? Und vor allem: Sind die Eigentumsverhältnisse wirklich so klar, wie Kaiser-Enkel Karl Habsburg sagt? In einer umfassenden historischen Rekonstruktion folgt Regisseur Wolfgang Winkler in dieser Neuproduktion den verschlungenen Wegen dieser Juwelen und lässt renommierte Expertinnen und Experten zur Frage der Rechtmäßigkeit aller Vorgänge zu Wort kommen. Bildquelle: ORF/Pammer Film

