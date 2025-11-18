Erbe Österreich: Habsburgs Hoflieferanten - Einkaufstour mit Sisi und Franz Josef (1/3)Jetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 456: Erbe Österreich: Habsburgs Hoflieferanten - Einkaufstour mit Sisi und Franz Josef (1/3)
Habsburgs Alltag wäre nicht denkbar gewesen ohne die Hoflieferanten. Kaiser Franz Joseph kaufte gerne Schmuck für seine ferne Elisabeth. Und bei aller asketischen Grundhaltung des Kaisers waren auch die Gastronomen und Zuckerbäcker wichtige Partner im kaiserlichen Tagesablauf. Der Erbe Österreich Dreiteiler „Habsburgs Hoflieferanten“ erzählt das letzte Jahrhundert der habsburgischen Herrschaft aus der Sicht jener Geschäftsleute, die exklusiven Zugang zum Hof genossen. Hoflieferant zu sein, bedeutete einerseits ein Privileg, konnte andererseits ein hartes Brot sein, wenn der Hof einem die Preise und die Vorgaben diktierte. Und natürlich hatten Hoflieferanten viel Einblick, was so lief im Hause Habsburg. Regie: Judith Doppler und Kurt Mayer Bildquelle: ORF/Kurt Mayer Film
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick