Erbe Österreich

Beisl, Beuschel, Bier - Die Wiener Wirtshausgeschichte

ORF IIIStaffel 1Folge 458vom 01.12.2025
Beisl, Beuschel, Bier - Die Wiener Wirtshausgeschichte

Folge 458: Beisl, Beuschel, Bier - Die Wiener Wirtshausgeschichte

44 Min.Folge vom 01.12.2025

Wirts- und Gasthäuser dienten früher nicht dem Genuss, sondern Reisenden als Unterkunft und Verpflegung. Häuser wie der "Wilde Mann" in der Kärntnerstraße, der "Weiße Schwan" am Neuen Markt, der "Goldene Ochse" in der Seilergasse oder der "Rote Apfel" in der Singerstraße waren Treffpunkte der kaiserlichen Residenzstadt und Knotenpunkte des Postkutschenverkehrs – kleine Bahnhöfe mit regem Pferdetausch, der den Wirten gutes Geld brachte. Die Küche war schlicht: Gulasch, Schnitzel, Frankfurter, Schweinsbraten, dazu Wein- und Bierfässer für durstige Gäste. Diese Dokumentation erzählt die Geschichte der Wirtshäuser in Wien und im Umland. Bildquelle: ORF/D5 Produktion

