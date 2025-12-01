Dusche, Wanne, Klo – Wie die Sauberkeit Wien eroberteJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 459: Dusche, Wanne, Klo – Wie die Sauberkeit Wien eroberte
Früher sprach man in Wiener Zinshäusern vom "indischen Klo", weil es auf der anderen Seite des Ganges lag. Hygiene und Komfort sind junge Errungenschaften: Noch in der späten Kaiserzeit lagen Hausbrunnen und Senkgruben dicht beieinander – man trank mitunter die eigenen Fäkalien. Unhygiene war kein Klassenproblem; selbst in Adelsschlössern wurde hinter Vorhängen und unter Stiegen uriniert, Kaiser Franz Joseph benutzte in Schönbrunn den Leibstuhl. Erst ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte sich das britische Wasserklosett langsam durch. Die Erbe-Österreich-Neuproduktion zeigt mit historischen Bildern, wie rasant sich das Hygieneverständnis wandelte – bis zu den heutigen hellen, beheizten Sanitärräumen als Standard jedes Haushalts. Bildquelle: ORF/Raum Film/Gerhard Kaiser
