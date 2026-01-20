Kitzbühel - der Aufstieg eines KultortesJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 473: Kitzbühel - der Aufstieg eines Kultortes
Kitzbühel war nicht von Beginn an ein Zentrum des Skisports. Die Geschichte des Ortes reicht weit zurück in die österreichische Vergangenheit – 2021 beging die Gemeinde ihr 750-jähriges Jubiläum. Der Aufstieg der einstigen Bergbaugemeinde fiel mit dem Machtzuwachs der Habsburger zusammen, deren Wege sich mit jenen Kitzbühels immer wieder kreuzten. Die Blütezeit Tirols und des Ortes begann unter Kaiser Maximilian: weniger aus seiner persönlichen Begeisterung für die Berge als vielmehr wegen der reichen Bodenschätze, mit denen die Casa d’Austria ihren Aufstieg zur europäischen Großmacht finanzierte. Nach dem Niedergang des Bergbaus folgte jedoch eine lange Phase der Orientierungslosigkeit – mehr als ein Jahrhundert lag zwischen dem Ende dieser Epoche und dem Beginn des Skitourismus. Erst der Maler Alfons Walde machte Kitzbühel mit seinen ikonischen Bildern weithin bekannt und ebnete so den Weg zu einer neuen Identität des Ortes. Bildquelle: ORF/Clever Contents/
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick