Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erbe Österreich

Kitzbühel - der Aufstieg eines Kultortes

ORF IIIStaffel 1Folge 473vom 20.01.2026
Kitzbühel - der Aufstieg eines Kultortes

Kitzbühel - der Aufstieg eines KultortesJetzt kostenlos streamen

Erbe Österreich

Folge 473: Kitzbühel - der Aufstieg eines Kultortes

44 Min.Folge vom 20.01.2026

Kitzbühel war nicht von Beginn an ein Zentrum des Skisports. Die Geschichte des Ortes reicht weit zurück in die österreichische Vergangenheit – 2021 beging die Gemeinde ihr 750-jähriges Jubiläum. Der Aufstieg der einstigen Bergbaugemeinde fiel mit dem Machtzuwachs der Habsburger zusammen, deren Wege sich mit jenen Kitzbühels immer wieder kreuzten. Die Blütezeit Tirols und des Ortes begann unter Kaiser Maximilian: weniger aus seiner persönlichen Begeisterung für die Berge als vielmehr wegen der reichen Bodenschätze, mit denen die Casa d’Austria ihren Aufstieg zur europäischen Großmacht finanzierte. Nach dem Niedergang des Bergbaus folgte jedoch eine lange Phase der Orientierungslosigkeit – mehr als ein Jahrhundert lag zwischen dem Ende dieser Epoche und dem Beginn des Skitourismus. Erst der Maler Alfons Walde machte Kitzbühel mit seinen ikonischen Bildern weithin bekannt und ebnete so den Weg zu einer neuen Identität des Ortes. Bildquelle: ORF/Clever Contents/

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erbe Österreich
ORF III
Erbe Österreich

Erbe Österreich

Alle 1 Staffeln und Folgen