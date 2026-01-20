Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Akte Habsburg – Der Kaiser, der das Reich verlor

ORF III Staffel 1 Folge 474 vom 20.01.2026
Folge 474: Die Akte Habsburg – Der Kaiser, der das Reich verlor

45 Min. Folge vom 20.01.2026

Vielleicht war es ein Vorzeichen für das bevorstehende Ende der Monarchie: zwei Thronfolger, die den Thron nie erreichen sollten. Sowohl Kronprinz Rudolf als auch Erzherzog Franz Ferdinand hatten ganz eigene Vorstellungen, die sich deutlich vom Kurs des greisen Franz Joseph unterschieden. Jeder für sich hätte die Monarchie auf seine Weise verändert – vielleicht sogar eine, die nicht in den Abgrund des Ersten Weltkriegs gestürzt wäre. Moderator Friedrich von Thun fragt sich, wie die Welt heute aussehen würde, hätten die Schüsse von Mayerling und Sarajevo nicht alles verändert. Bildquelle: ORF/Vaughan Video/

ORF III
