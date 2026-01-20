Die Akte Habsburg – Der Kaiser, der das Reich verlorJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 474: Die Akte Habsburg – Der Kaiser, der das Reich verlor
45 Min.Folge vom 20.01.2026
Vielleicht war es ein Vorzeichen für das bevorstehende Ende der Monarchie: zwei Thronfolger, die den Thron nie erreichen sollten. Sowohl Kronprinz Rudolf als auch Erzherzog Franz Ferdinand hatten ganz eigene Vorstellungen, die sich deutlich vom Kurs des greisen Franz Joseph unterschieden. Jeder für sich hätte die Monarchie auf seine Weise verändert – vielleicht sogar eine, die nicht in den Abgrund des Ersten Weltkriegs gestürzt wäre. Moderator Friedrich von Thun fragt sich, wie die Welt heute aussehen würde, hätten die Schüsse von Mayerling und Sarajevo nicht alles verändert. Bildquelle: ORF/Vaughan Video/
