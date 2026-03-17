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Erbe Österreich

Lebensraum Schloss Belvedere

ORF IIIStaffel 1Folge 500vom 17.03.2026
Lebensraum Schloss Belvedere

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Erbe Österreich

Folge 500: Lebensraum Schloss Belvedere

43 Min.Folge vom 17.03.2026

Beim Belvedere denken Österreicher zuerst an den Staatsvertrag, dann an Prinz Eugen von Savoyen, der das Schloss nach der Türkenabwehr errichten ließ. Das Palais symbolisiert barocken Überschwang und Selbstinszenierung. Heute beherbergt es die Österreichische Galerie, die den Zauber des Ortes für die bildende Kunst nutzt. Die Dokumentation beleuchtet seine großen historischen Stationen. Regie: Stefan Regenfelder Bildquelle: ORF/Kobza Media

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