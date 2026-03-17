Lebensraum Schloss BelvedereJetzt kostenlos streamen
Erbe Österreich
Folge 500: Lebensraum Schloss Belvedere
43 Min.Folge vom 17.03.2026
Beim Belvedere denken Österreicher zuerst an den Staatsvertrag, dann an Prinz Eugen von Savoyen, der das Schloss nach der Türkenabwehr errichten ließ. Das Palais symbolisiert barocken Überschwang und Selbstinszenierung. Heute beherbergt es die Österreichische Galerie, die den Zauber des Ortes für die bildende Kunst nutzt. Die Dokumentation beleuchtet seine großen historischen Stationen. Regie: Stefan Regenfelder Bildquelle: ORF/Kobza Media
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