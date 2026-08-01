Staffel 1Folge 1vom 28.08.2026
Auf unsicherem Boden gebautJetzt kostenlos streamen
Erdlöcher - Wenn der Boden sich auftut
Folge 1: Auf unsicherem Boden gebaut
44 Min.Folge vom 28.08.2026Ab 12
Florida wird weltweit als die "Hauptstadt der Erdlöcher" bezeichnet. Im Jahr 2013 riss die Erde auf dem Grundstück von Jeremy Bush auf und verschlang dessen Bruder. Seine Leiche wurde nie gefunden.
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Erdlöcher - Wenn der Boden sich auftut
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Twofour Productions