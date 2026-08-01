Staffel 1Folge 3vom 28.08.2026
Dein Haus? Dein Grab!Jetzt kostenlos streamen
Erdlöcher - Wenn der Boden sich auftut
Folge 3: Dein Haus? Dein Grab!
43 Min.Folge vom 28.08.2026Ab 12
In Somerset erlebt Phoebe Garlick einen wahr gewordenen Albtraum: Ihr Pferd Harvey wird mitten in der Nacht von einem Erdloch verschlungen. Kann das Tier lebendig aus dem Schlamm geholt werden?
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Erdlöcher - Wenn der Boden sich auftut
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Genre:Reality, Dokumentation
Produktion:GB, 2017
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: Twofour Productions