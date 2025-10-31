Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Bühne Matinee

Erlebnis Bühne Matinee: Mozarts c-Moll Messe aus Salzburg

ORF IIIStaffel 1Folge 16vom 31.10.2025
Erlebnis Bühne Matinee: Mozarts c-Moll Messe aus Salzburg

Erlebnis Bühne Matinee: Mozarts c-Moll Messe aus SalzburgJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Bühne Matinee

Folge 16: Erlebnis Bühne Matinee: Mozarts c-Moll Messe aus Salzburg

64 Min.Folge vom 31.10.2025

An Allerheiligen zeigte "Erlebnis Bühne" Mozarts Große Messe in c-Moll, ein Monumentalwerk voller geistlicher Tiefe und dramatischer Klangfülle. Bei den Salzburger Festspielen 2025 erklang das Werk am historischen Ort der Uraufführung, in der Stiftskirche St. Peter. Unter der Leitung von Gianluca Capuano musizieren die Musiciens du Prince – Monaco und der Chor Il Canto di Orfeo mit den jungen Solistinnen und Solisten Mélissa Petit, Patricia Nolz, Anthony León und José Coca Loza. Mitwirkende: Mélissa Petit Patricia Nolz Anthony Léon José Coca Loza Musikalische Leitung: Gianluca Capuano Chor: Il canto di Orfeo Orchester: Les Musiciens du Prince Redaktion: Matteo Collettini Bildquelle: ORF/Salzburger Festspiele

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Bühne Matinee
ORF III
Erlebnis Bühne Matinee

Erlebnis Bühne Matinee

Alle 1 Staffeln und Folgen