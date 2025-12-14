Barockzauber aus Tirol: Bach und die Wiltener SängerknabenJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne Matinee
Folge 17: Barockzauber aus Tirol: Bach und die Wiltener Sängerknaben
118 Min.Folge vom 14.12.2025
Die Wiltener Sängerknaben und die Academia Jacobus Stainer interpretieren Bachs monumentale Messe in h-Moll, ein Meilenstein der sakralen Musik. Die musikalische Leitung übernimmt Johannes Stecher. Bildquelle: ORF/WILTENER SÄNGERKNABEN/Philipp Simon
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erlebnis Bühne Matinee
Alle 1 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0