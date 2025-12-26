Jonas Kaufmann - Mein WeihnachtenJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne Matinee
Folge 19: Jonas Kaufmann - Mein Weihnachten
57 Min.Folge vom 26.12.2025
Jonas Kaufmann lädt musikalische Freunde verschiedener musikalischer Stilrichtungen zu einem stimmungsvollen Beisammensein. Darunter die beiden Klassik-Kolleginnen Sopranistin Regula Mühlemann und Mezzosopranistin Stefanie Irányi, der US-amerikanischen Jazz-Sänger Gregory Porter und die deutsche Schlagersängerin Vanessa Mai. In winterlicher Atmosphäre erklingen traditionelle und internationale Weihnachtslieder. Kulinarische Schmankerl, zubereitet von Maike Menzel, begleiten durch das Musikprogramm, bei dem "Stille Nacht" natürlich nicht fehlen darf! Bildquelle: ORF/ZDF/Bernd Schuller
