Erlebnis Bühne

Buchbinder spielt Beethoven, Schubert und Brahms

ORF III
Folge vom 31.08.2025
Buchbinder spielt Beethoven, Schubert und Brahms

Buchbinder spielt Beethoven, Schubert und Brahms

Erlebnis Bühne

Folge vom 31.08.2025: Buchbinder spielt Beethoven, Schubert und Brahms

76 Min.
Folge vom 31.08.2025

Der künstlerische Leiter des Grafenegg Festivals, Rudolf Buchbinder, gibt gemeinsam mit dem dänischen Geigenvirtuosen Nikolaj Szeps-Znaider drei Meisterwerke der Kammermusik zum Besten: Sonaten für Violine und Klavier von Ludwig van Beethoven, Franz Schubert und Johannes Brahms. Star-Pianist Rudolf Buchbinder gestaltet Grafenegg und das zugehörige Festival als künstlerischer Leiter seit 2007 mit. Nikolaj Szeps-Znaider begeistert als Violinist seit Jahren die Musikwelt. In den letzten Jahren hat der vielseitige Däne aber auch eine beachtliche Karriere als Dirigent hingelegt. Bildquelle: ORF/Grafenegg KulturbetriebsgesmbH/Lukas Beck

