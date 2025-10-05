Erlebnis Bühne aus dem Musiktheater Linz: Franz Lehárs „Paganini“Jetzt kostenlos streamen
Folge vom 05.10.2025: Erlebnis Bühne aus dem Musiktheater Linz: Franz Lehárs „Paganini“
Vor 100 Jahren wurde Franz Lehárs „Paganini“ uraufgeführt. Die Titelpartie sang damals der Lieblingstenor des Komponisten, Richard Tauber. Lehár schuf damit eine musikalische Hommage an den „Teufelsgeiger“ Niccolò Paganini. Anlässlich dieses Jubiläums gab es eine spannende Aufführung dieser Operette aus dem Musiktheater Linz mit Carina Tyberg Madsen, Matjaž Stopinšek und weiteren Publikumslieblingen des Hauses. Der österreichische Regisseur Thomas Enzinger führt mit „Paganini“ nach „Der Graf von Luxemburg“, „Gräfin Mariza“ und „Die Fledermaus“ die Erfolgsserie in Linz fort. Inszenierung: Thomas Enzinger Redaktion: Matteo Collettini Mitwirkende Carina Tybjerg Madsen (Fürstin Maria Anna Elisa) Ulf Bunde (Fürst Felice Bacchiocchi) Stopinšek Matjaž (Nicolò Paganini) Musikalische Leitung: Marc Reibel Bildquelle: ORF/Landestheater Linz/Barbara Palffy