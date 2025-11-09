Erlebnis Bühne: UNESCO Friedenskonzert 2025Jetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 09.11.2025: Erlebnis Bühne: UNESCO Friedenskonzert 2025
Zum 30-jährigen Bestehen des World Orchestra for Peace wurde mit dem UNESCO-Friedenskonzert in der Pfarrkirche St. Koloman im Salzburger Tennengau ein außergewöhnliches Zeichen für musikalische Diplomatie und internationale Zusammenarbeit gesetzt. Musiker aus zwanzig Nationen begegneten sich auf der Bühne und interpretierten Werke von Johann Sebastian Bach, darunter die Suite Nr. 3 in D-Dur sowie die Kantate "Geschwinde, ihr wirbelnden Winde". Die musikalische Leitung übernahm Martin A. Fuchsberger, der auch selbst am Cembalo mitwirkte. Das Festival Taugler Liedertage brachte renommierte Künstler und junge Talente zusammen und schuf eine Verbindung zwischen Kunstlied, Volkslied und Publikum. Mitwirkende: World Orchestra for Peace Wolfgang A. Fuchsberger (Cembalo) Krzystof Wisniewski (Violine) Pablo Saravi (Violine) Musikalische Leitung: Wolfgang A. Fuchsberger Bildquelle: ORF/Taugler Singverein / World Orchestra for Peace