Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Bühne

Erlebnis Bühne: Takte, Töne, Meisterwerke - Der Musikverein Graz

ORF IIIFolge vom 09.11.2025
Erlebnis Bühne: Takte, Töne, Meisterwerke - Der Musikverein Graz

Erlebnis Bühne: Takte, Töne, Meisterwerke - Der Musikverein GrazJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Bühne

Folge vom 09.11.2025: Erlebnis Bühne: Takte, Töne, Meisterwerke - Der Musikverein Graz

31 Min.Folge vom 09.11.2025

Der Musikverein Graz ist der größte Konzertveranstalter der Stadt Graz und gehört zu den traditionsreichsten Konzertveranstaltern überhaupt. Er wurde 1815 gegründet und veranstaltet im prächtigen Stefaniensaal, einer der akustisch herausragendsten Konzertsäle der Welt, international hochkarätig besetzte Orchester-, Kammer-, Solistenkonzerte und Liederabende. Bereits in seiner Gründungsphase wurden berühmte Musiker wie Ludwig van Beethoven und Franz Schubert zu Ehrenmitgliedern ernannt. In jüngerer Zeit kamen Musikgrößen wie György Ligeti, Alfred Brendel, Nikolaus Harnoncourt und Elina Garanca hinzu. Die Dokumentation zeigt, wie lebendig ein so traditionsreicher Konzertveranstalter in der Gegenwart sein kann und wie wichtig es ist, junge Musiker zu fördern und jungen Besuchern ein hochqualitatives Musikerlebnis näherzubringen. Bildquelle: ORF/Cinevision/Werner Goger

Alle verfügbaren Folgen