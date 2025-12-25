Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF III
Folge vom 25.12.2025
Folge vom 25.12.2025

Auch 2025 zeigt ORF III das Christtagskonzert aus Bad Ischl – eine stimmungsvolle Verbindung von Volksmusik und Klassik, aufgezeichnet bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden im Rahmen der Hausmusik Roas nach einer Idee von Franz Welser-Möst. Rafael Fingerlos gestaltete erneut ein Programm, in dem authentische Volksmusik auf junge Klassik-Talente traf. Mit dabei waren unter anderem Tschejefem, Pianist Sascha El Mouissi, Cellistin Harriet Krijgh, die Schwestern Laura-Maria und Magdalena Waldauf sowie erstmals Harfenistin Anneleen Lenaerts und Mezzosopranistin Anja Mittermüller. Weihnachtslieder in neuen Arrangements verbanden sich mit klassischen Werken, Texte las Verena Altenberger. Bildquelle: ORF/Festspiele Gmunden/Hörmandinger

