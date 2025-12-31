Aus der Wiener Staatsoper: Die Fledermaus 2025Jetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 31.12.2025: Aus der Wiener Staatsoper: Die Fledermaus 2025
Stoßt an, stoßt an! Traditionell am Silvester-Abend: "Die Fledermaus" von Johann Strauss aus der Wiener Staatsoper. Kein Geringerer als Star-Tenor Jonas Kaufmann spielt dieses Jahr in Otto Schenks Kult-Inszenierung Gabriel von Eisenstein. Die Rolle des Gefängniswärters Frosch wird wieder von Publikumsliebling Michael Niavarani dargestellt. Die begehrten Sopranistinnen Diana Damrau und Ilia Staple sind als Rosalinde und Kammermädchen Adele zu erleben. Rosalindes Verehrer Alfred wird von Tenor Jörg Schneider gespielt. In die Hosenrolle des Prinz Orlofsky schlüpft Mezzosopranistin Daria Sushkova, Bariton Adrian Eröd ist Dr. Falke, Jochen Schmeckenbecher steht als Gefängnisdirektor Frank auf der Bühne und die musikalische Leitung übernimmt Markus Poschner. "Die Fledermaus" gilt als Höhepunkt der Wiener Operettenära und ist bis heute eng mit der Stadt Wien verwoben. Neben mitreißenden und feinsinnigen Kompositionen und nur so von Ironie und Scharfsinn strotzenden Texten, begeistert das Meisterwerk in seiner Gesamtheit und verspricht einen unterhaltsamen und rauschenden Operettenabend. Bildquelle: ORF/Wiener Staatsoper/Reinhard Winkler