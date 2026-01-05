André Heller - Mein HauskonzertJetzt kostenlos streamen
Fast 40 Jahre nachdem André Heller seine eigene Konzerttätigkeit beendet hat, ist der Ausnahmekünstler endlich wieder auch musikalisch zu erleben. Ernst Molden, Nino aus Wien, Ursula Strauss, Voodoo Jürgens sind nur ein paar der namhaften Künstler, die zu diesem besonderen Event eingeladen sind! Gemeinsam mit Heller werden sie seine größten Hits wie "Für immer Jung", "Wie mei Herzschlag" oder "Kumma mit kane Ausreden mehr" zum Klingen bringen! In André Hellers Privatwohnung finden im Rahmen der Sendereihe "André Hellers Hauskonzerte" in der Tradition des 18. und 19. Jahrhunderts Hauskonzerte statt, wie sie heutzutage kaum mehr zu erleben sind. Weltstars wie Günther Groissböck, Camilla Nylund, Rudolf Buchbinder wurde dieses außergewöhnliche Ambiente bereits zur intimen Konzertbühne. Regie Robert Neumüller Konzept und Drehbuch: André Heller Gesang: André Heller, Ernst Molden, Voodoo Jürgens, Nino aus Wien, Maria Stippich, Ursula Strauss, Robert Rotifer, Neue Wiener Concert Schrammeln: Johannes Fleischmann, Peter Havlicek, Helmut Stippich, Nikolai Tunkowitsch Klavier: Florian Sitzmann; Gitarre: Robert Rotifer; Ernst Molden; Kontrabass: Marlene Lacherstorfer; Percussion: Peter Rosmanith; Oud: Marwan Abado Produktionsjahr 2021 Bildquelle: ORF/Interspot Film/Daniel Shaked