Erlebnis Bühne
Folge vom 15.02.2026: André Rieu zum Valentinstag
132 Min.Folge vom 15.02.2026
Publikumsliebling André Rieu zündet mit dem Johann Strauss Orchester in seiner Heimatstadt Maastricht ein Feuerwerk der Liebes-Melodien, passend zum Valentinstag. Im Gepäck haben sie die schönsten Stücke aus Oper, Operette, Musical und Instrumentalmusik wie "O mio babbino caro", "Caro nome" oder "Ballade pour Adeline". Bildquelle: ORF/C Major Entertainment
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© ORF 3