Erlebnis Bühne
Folge vom 26.04.2026: Klassik trifft Volksmusik
Ein erfolgreiches Kulturprojekt geht in die nächste Runde: Rafael Fingerlos spürt bei den Salzkammergut Festwochen Gmunden erneut den Verbindungen zwischen Klassik und Volksmusik nach. Nach einer Idee von Franz Welser-Möst vereint das stimmungsvolle „Wurzeln“-Konzert berühmte Komponisten wie Schubert und Brahms mit Volksliedern, kreativen Arrangements und neuen Kompositionen. Rafael Fingerlos, das Ensemble Tschejefem und Sascha El Mouissi bringen all das mit lebendigem Musizieren auf die Bühne. Dazu liest Kammerschauspieler Michael Dangl Texte - und schlüpft dabei auch in die Schuhe der gespielten Komponisten. Bildregie: Ulrich Wagner Redaktion: Patrick Eichler Mitwirkende Rafael Fingerlos (Gesang & Konzeption) Sascha El Mouissi (Klavier) Ensemble Tschejefem Michael Dangl Bildquelle: ORF/Veranstaltungs- und Festspiel Ges.m.H./Rudolf Gigler