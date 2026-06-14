Das Jahrhundertkonzert - Die 3 Tenöre in Los AngelesJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 14.06.2026: Das Jahrhundertkonzert - Die 3 Tenöre in Los Angeles
112 Min.Folge vom 14.06.2026
Am Abend vor dem Finale der Fußball-WM 1994 fand im Dodger-Stadion von Los Angeles eine Weltmeisterschaft der anderen Art statt. Die drei berühmtesten und populärsten Tenöre des 20. Jahrhunderts gaben ein gemeinsames Konzert! José Carreras, Plácido Domingo und Luciano Pavarotti wurden vom Los Angeles Philharmonic Orchestra begleitet, unter der musikalischen Leitung von Star-Maestro Zubin Mehta. Populäre Lieder, Arien und Ouvertüren standen in dieser einzigartigen Kulisse auf dem Programm. Bildquelle: ORF/C Major
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