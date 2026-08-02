Erlebnis Bühne
Folge vom 02.08.2026: Buchbinder spielt Brahms
89 Min.Folge vom 02.08.2026
Der österreichische Weltstar Rudolf Buchbinder, künstlerischer Leiter des Grafenegg Festivals, spielt Johannes Brahms’ 1. Klavierkonzert im Wolkenturm. Danach erklingt Ludwig van Beethovens 6. Symphonie, die "Pastorale", deren musikalisch eindringliche Naturschilderungen sich perfekt in die malerische Kulisse des Wolkenturms in Grafenegg einfügen. Mit Lorenzo Viotti steht ein herausragender Dirigent der jungen Generation am Pult des Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino. Bildquelle: Grafenegg/Marco Borggreve
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