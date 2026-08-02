Das Akropolis-Open-Air mit Lukas SternathJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Bühne
Folge vom 02.08.2026: Das Akropolis-Open-Air mit Lukas Sternath
40 Min.Folge vom 02.08.2026
Der junge österreichische Pianist Lukas Sternath ist ein aufsteigender Stern am Klassikhimmel. Mit der weltberühmten Akropolis im Hintergrund gab er in Athen ein Konzert mit einem beliebten Meisterwerk: Ludwig van Beethovens 5. Klavierkonzert in Es-Dur. Es spielte die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen unter der Leitung des international gefragten Dirigenten Constantinos Carydis. Bildquelle: Unitel blue
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1: ORF 3