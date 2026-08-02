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Erlebnis Bühne

Das Akropolis-Open-Air mit Lukas Sternath

ORF IIIFolge vom 02.08.2026
Das Akropolis-Open-Air mit Lukas Sternath

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Erlebnis Bühne

Folge vom 02.08.2026: Das Akropolis-Open-Air mit Lukas Sternath

40 Min.Folge vom 02.08.2026

Der junge österreichische Pianist Lukas Sternath ist ein aufsteigender Stern am Klassikhimmel. Mit der weltberühmten Akropolis im Hintergrund gab er in Athen ein Konzert mit einem beliebten Meisterwerk: Ludwig van Beethovens 5. Klavierkonzert in Es-Dur. Es spielte die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen unter der Leitung des international gefragten Dirigenten Constantinos Carydis. Bildquelle: Unitel blue

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