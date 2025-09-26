Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Wachgeküsst und neubelebt - das Literaturhaus Vorarlberg

ORF2Staffel 1Folge 116vom 26.09.2025
Erlebnis Österreich: Wachgeküsst und neubelebt - das Literaturhaus Vorarlberg

Erlebnis Österreich: Wachgeküsst und neubelebt - das Literaturhaus VorarlbergJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 116: Erlebnis Österreich: Wachgeküsst und neubelebt - das Literaturhaus Vorarlberg

26 Min.Folge vom 26.09.2025

Im April 2025 wurde das Literaturhaus Vorarlberg in der Villa Iwan und Franziska Rosenthal in Hohenems eröffnet. Es ist ein besonderes Juwel: Tagsüber offen für alle, ist es ein vielstimmiges, inklusives Haus der Teilhabe - eine Bühne für Sprache, wo Literatur live erlebt, gehört, verhandelt und weitergedacht werden kann. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg beleuchtet die Historie der imposanten Gründerzeitvilla, die 1890 in einen Dornröschenschlaf gefallen war, bis sie im Zuge einer mehrjährigen Restaurierung wachgeküsst wurde. Annette Raschner vom ORF Vorarlberg hat das Team in der ersten Entwicklungsphase hin zu einem offenen, zukunftsweisenden Literaturhaus mit innovativen Angeboten begleitet. Bildquelle: ANGELIKA GRABHER-HOLLENSTEIN / APA / picturedesk.com

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen