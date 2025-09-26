Erlebnis Österreich: Wachgeküsst und neubelebt - das Literaturhaus VorarlbergJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 116: Erlebnis Österreich: Wachgeküsst und neubelebt - das Literaturhaus Vorarlberg
Im April 2025 wurde das Literaturhaus Vorarlberg in der Villa Iwan und Franziska Rosenthal in Hohenems eröffnet. Es ist ein besonderes Juwel: Tagsüber offen für alle, ist es ein vielstimmiges, inklusives Haus der Teilhabe - eine Bühne für Sprache, wo Literatur live erlebt, gehört, verhandelt und weitergedacht werden kann. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg beleuchtet die Historie der imposanten Gründerzeitvilla, die 1890 in einen Dornröschenschlaf gefallen war, bis sie im Zuge einer mehrjährigen Restaurierung wachgeküsst wurde. Annette Raschner vom ORF Vorarlberg hat das Team in der ersten Entwicklungsphase hin zu einem offenen, zukunftsweisenden Literaturhaus mit innovativen Angeboten begleitet. Bildquelle: ANGELIKA GRABHER-HOLLENSTEIN / APA / picturedesk.com
