Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Das Norikerpferd

ORF2Staffel 1Folge 119vom 11.10.2025
Erlebnis Österreich: Das Norikerpferd

Erlebnis Österreich: Das NorikerpferdJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 119: Erlebnis Österreich: Das Norikerpferd

24 Min.Folge vom 11.10.2025

Das Norikerpferd stand in den 1960er Jahren mit dem Aufkommen der Traktoren kurz vor dem Aussterben. Heute erlebt es eine beeindruckende Renaissance. Besonders in Vorarlberg, wo die Landwirtschaft vom alpinen Raum geprägt ist, findet das robuste Pferd neue Aufgaben: beim Schneeräumen, Holzrücken oder Lastentransport in unwegsamem Gelände. Eine lebendige Noriker-Szene hält die Tradition am Leben – bei Zuchtschauen, Fuhrmannstagen und Wettbewerben. Bildquelle: Alois Litzlbauer / picturedesk.com

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen