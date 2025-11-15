Erlebnis Österreich: Im Scheinwerferlicht - Die Kunst des KostümsJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 127: Erlebnis Österreich: Im Scheinwerferlicht - Die Kunst des Kostüms
25 Min.Folge vom 15.11.2025
Die Kulturstadt Wien ist weit über Österreichs Grenzen hinaus bekannt für ihre Theater, Opern- und Musicalhäuser. Oft wenig beachtet, aber wichtiger Bestandteil der Inszenierungen sind die Kostüme aus den Wiener Werkstätten. Der Film rückt die Arbeit der Kostümbildner und Kostümbildnerinnen ins Scheinwerferlicht und zeigt, wie viel Handarbeit hinter jedem einzelnen Stück steckt. Bildquelle: ORF/ORF-Wien
