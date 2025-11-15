Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Im Scheinwerferlicht - Die Kunst des Kostüms

ORF2Staffel 1Folge 127vom 15.11.2025
Erlebnis Österreich: Im Scheinwerferlicht - Die Kunst des Kostüms

Folge 127: Erlebnis Österreich: Im Scheinwerferlicht - Die Kunst des Kostüms

25 Min.Folge vom 15.11.2025

Die Kulturstadt Wien ist weit über Österreichs Grenzen hinaus bekannt für ihre Theater, Opern- und Musicalhäuser. Oft wenig beachtet, aber wichtiger Bestandteil der Inszenierungen sind die Kostüme aus den Wiener Werkstätten. Der Film rückt die Arbeit der Kostümbildner und Kostümbildnerinnen ins Scheinwerferlicht und zeigt, wie viel Handarbeit hinter jedem einzelnen Stück steckt. Bildquelle: ORF/ORF-Wien

