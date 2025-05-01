Erlebnis Österreich: Das Unikum vom Wolfgangsee - Die SchafbergbahnJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 15: Erlebnis Österreich: Das Unikum vom Wolfgangsee - Die Schafbergbahn
26 Min.Folge vom 01.05.2025
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als man noch per Postkutsche nach St. Wolfgang reiste, ließen sich die noblen Herrschaften aus Wien von St. Wolfgang auf den Schafberg tragen. Im Jahre 1872 plante Berthold Currant eine Bahn von Winkl bei St. Gilgen auf den Schafberg. Nach einer langen Planungs- und Bauphase erreichte erst am 31. Juli 1893 der erste Zug die Schafbergspitze, jedoch von St. Wolfgang aus. Noch heute kommen die Originalmaschinen, sie zählen zu den ältesten weltweit in Betrieb befindlichen Zahnrad-Dampflokomotiven, vor Nostalgiezügen zum Einsatz. Bildquelle: ORF/ORF- Salzburg
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erlebnis Österreich
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Bildungsfernsehen
Altersfreigabe:
0