Folge 21: Erlebnis Österreich: Vanlife Vorarlberg - Camping als Wirtschaftsfaktor
Die Übernachtungszahlen auf Vorarlbergs Campingplätzen gehen seit der Corona-Pandemie durch die Decke. Um im Sommer auf einem der 36 Campingplätze im Land einen Platz zu finden, muss bereits im Winter gebucht werden. Rund 40 Millionen Euro bringen die Urlauberinnen und Urlauber nach Vorarlberg. Das Leben auf dem Campingplatz wird immer luxuriöser. Beim Alpencamping Nenzing spricht man vom Trend "Glamping", eine Wortschöpfung, die "Glamour" und "Camping" zusammenführt. Der Gegentrend ist das "Vanlife": Die meist jungen Menschen reisen in selbst umgebauten Vans, Kastenwagen oder Kombis. Sie sind an wildromantischen Campingplätzen an der Bregenzer Ach im Bregenzerwald zu finden. Die TV-Dokumentation des ORF Vorarlberg beleuchtet den Trend Camping in Vorarlberg auf vielfältige Weise und zeigt, warum "Glamping" und "Vanlife" zum Wirtschaftsfaktor geworden sind. Bildquelle: ORF/ORF-V
