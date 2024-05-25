Erlebnis Österreich: Unterwegs zur Milchstraße - Von Sternenjägern und NachteulenJetzt kostenlos streamen
Folge 24: Erlebnis Österreich: Unterwegs zur Milchstraße - Von Sternenjägern und Nachteulen
Der große Wagen, der Stier, Pegasus, Orion, Andromeda – viele kennen sie nur noch vom Hörensagen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist es nicht mehr selbstverständlich, dass wir die typischen Sternbilder am Himmelszelt sehen. Obwohl wir inmitten von 200 Milliarden Sternen leben. Unsere kosmische Heimat, die Milchstraße, versinkt im Lichtermeer der Städte. Europa wird jedes Jahr um sechs Prozent heller. Studien zeigen: 99 Prozent der Europäer leben heute unter einem lichtverschmutzen Himmel. Das Licht knipst nicht nur die Sterne aus. Zuviel Kunstlicht kann auf Dauer auch krank machen. Auf der Suche nach guten Plätzen zum Sternegucken zieht es Hobby-Astronomen, Sternenjäger, Forscher und Nachteulen an besonders dunkle Orte in Oberösterreich. ORF-Redakteur Roland Huber begibt sich mit ihnen auf eine spannende Entdeckungsreise. Bildquelle: ORF/Landesstudio Oberösterreich/Alexander Limberger
