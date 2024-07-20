Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Die Welt der wilden Bienen

ORF2Staffel 1Folge 34vom 20.07.2024
Erlebnis Österreich: Die Welt der wilden Bienen

Folge 34: Erlebnis Österreich: Die Welt der wilden Bienen

25 Min.Folge vom 20.07.2024

Honigbienen stehen stark im Licht der Öffentlichkeit. Die Imkerei hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Es gibt immer mehr junge Imkerinnen und Imker. Aber Honigbienen sind Nutztiere, sie werden vom Menschen gezüchtet und auch zugefüttert. Über Wildbienen dagegen ist fast gar nichts bekannt. Die wild lebenden Verwandten der Honigbienen können mit einer unglaublichen Vielfalt aufwarten. Nicht nur in ihrer Gestalt, sondern auch in ihrer Lebensweise unterscheidet sich jede Art.

