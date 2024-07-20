Erlebnis Österreich: Die Welt der wilden BienenJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 34: Erlebnis Österreich: Die Welt der wilden Bienen
25 Min.Folge vom 20.07.2024
Honigbienen stehen stark im Licht der Öffentlichkeit. Die Imkerei hat in den vergangenen Jahren zugenommen. Es gibt immer mehr junge Imkerinnen und Imker. Aber Honigbienen sind Nutztiere, sie werden vom Menschen gezüchtet und auch zugefüttert. Über Wildbienen dagegen ist fast gar nichts bekannt. Die wild lebenden Verwandten der Honigbienen können mit einer unglaublichen Vielfalt aufwarten. Nicht nur in ihrer Gestalt, sondern auch in ihrer Lebensweise unterscheidet sich jede Art.
