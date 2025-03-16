Seenland Vorarlberg - die "9 Plätze 9 Schätze"-Sieger im WestenJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 49: Seenland Vorarlberg - die "9 Plätze 9 Schätze"-Sieger im Westen
Vier Vorarlberger Bergseen sind in den vergangenen Jahren in der ORF-Sendung „9 Plätze – 9 Schätze“ zum schönsten Platz Österreichs gewählt worden: 2015 der Formarinsee, 2017 der Körbersee, 2019 der Lünersee und 2021 der Wiegensee. Moderatorin Kerstin Polzer vom ORF Vorarlberg hat alle Seen noch einmal besucht und nachgefragt, was dort seither geschehen ist, wie groß der Besucher:innen-Ansturm nach dem Titel-Gewinn war und was sich dadurch verändert hat. Außerdem geht sie der Frage nach, was das Faszinierende an all diesen Orten ist und warum genau diese Kombination aus Berg und See als so beeindruckend empfunden wird. Eine Antwort darauf liefert vielleicht die Kunst. Die Dokumentation des ORF Vorarlberg nimmt die Seherinnen und Seher mit auf eine Reise durch das „Seenland Vorarlberg“. Bildquelle: ORF/Hanno Thurnher
