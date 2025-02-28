Erlebnis Österreich: Leben im OberdrautalJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 75: Erlebnis Österreich: Leben im Oberdrautal
25 Min.Folge vom 28.02.2025
Die Dokumentation begleitet fünf Bauernfamilien in ihrer täglichen Arbeit mit den Tieren. Bei Familie Mitterling und Familie Huber steht der Zusammenhalt an erster Stelle, ohne den die landwirtschaftliche Arbeit für beide nicht möglich wäre. Für Melina Wuggonig sind die Tiere eine wichtige Quelle der Inspiration für ihre Kunst. Am Oberländerhof kümmern sich drei Generationen um über 300 Hühner. Hoch hinauf geht es am Zwickenberg in Oberdrauburg, wo die Familie Freiberger einen Einblick in ihre musikalische Seite gewährt und ihre Arbeit mit Alpakas zeigt. Bildquelle: ORF/Ranfilm
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Erlebnis Österreich
Alle 2 Staffeln und Folgen
Altersfreigabe:
0