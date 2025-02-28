Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Leben im Oberdrautal

ORF2Staffel 1Folge 75vom 28.02.2025
Erlebnis Österreich: Leben im Oberdrautal

Erlebnis Österreich

Folge 75: Erlebnis Österreich: Leben im Oberdrautal

25 Min.Folge vom 28.02.2025

Die Dokumentation begleitet fünf Bauernfamilien in ihrer täglichen Arbeit mit den Tieren. Bei Familie Mitterling und Familie Huber steht der Zusammenhalt an erster Stelle, ohne den die landwirtschaftliche Arbeit für beide nicht möglich wäre. Für Melina Wuggonig sind die Tiere eine wichtige Quelle der Inspiration für ihre Kunst. Am Oberländerhof kümmern sich drei Generationen um über 300 Hühner. Hoch hinauf geht es am Zwickenberg in Oberdrauburg, wo die Familie Freiberger einen Einblick in ihre musikalische Seite gewährt und ihre Arbeit mit Alpakas zeigt. Bildquelle: ORF/Ranfilm

