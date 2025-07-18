Erlebnis Österreich: "G'sund, und a Flotte drauf!" - 80. Villacher KirchtagJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 101: Erlebnis Österreich: "G'sund, und a Flotte drauf!" - 80. Villacher Kirchtag
25 Min.Folge vom 18.07.2025
Der Villacher Kirchtag, eines der größten Volksfeste Österreichs, feierte 2025 sein 80. Jubiläum. Eine Woche lang verwandelte sich die Draustadt in ein buntes Zentrum für Musik, Tanz und Kulinarik. Ein „Erlebnis Österreich“ aus dem Landesstudio Kärnten begleitete die Villacher „Bauerngman“, blickte in die Töpfe der legendären Kirchtagssuppe und war bei den Höhepunkten des Festes hautnah mit dabei. Bildquelle: ORF/Marta Gillner
