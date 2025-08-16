Zum Inhalt springenBarrierefrei
Erlebnis Österreich: Wo Bio zu Hause ist - Die Heumilchregion im Salzburger Seenland

ORF2Staffel 1Folge 107vom 16.08.2025
26 Min.Folge vom 16.08.2025

Die Gemeinde Seeham im Flachgau gilt als Vorreiterin für nachhaltiges Wirtschaften und Umweltschutz. Bereits vor über 25 Jahren gründeten visionäre Bauern hier Österreichs erste Bio-Heuregion. Heute vereint der BioArt Campus regionale Bio-Produzenten und kreative Köpfe – ein Modell mit Strahlkraft weit über die Grenzen hinaus. Bildquelle: ORF/ORF-Salzburg

