Erlebnis Österreich: Wo Bio zu Hause ist - Die Heumilchregion im Salzburger Seenland
Erlebnis Österreich
Folge 107: Erlebnis Österreich: Wo Bio zu Hause ist - Die Heumilchregion im Salzburger Seenland
26 Min.Folge vom 16.08.2025
Die Gemeinde Seeham im Flachgau gilt als Vorreiterin für nachhaltiges Wirtschaften und Umweltschutz. Bereits vor über 25 Jahren gründeten visionäre Bauern hier Österreichs erste Bio-Heuregion. Heute vereint der BioArt Campus regionale Bio-Produzenten und kreative Köpfe – ein Modell mit Strahlkraft weit über die Grenzen hinaus. Bildquelle: ORF/ORF-Salzburg
