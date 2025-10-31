Erlebnis Österreich: Der letzte WegJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 124: Erlebnis Österreich: Der letzte Weg
24 Min.Folge vom 31.10.2025
Sie leisten täglich unverzichtbare Arbeit und bleiben doch meist unsichtbar: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bestattung Wien. Die Dokumentation "Der letzte Weg" wirft einen seltenen Blick hinter die Kulissen. Sie zeigt, wer die Menschen sind, die Verstorbene abholen, für sie sorgen und ihnen einen würdevollen letzten Abschied ermöglichen. Gestaltung: Katharina Reigersberg Judith Weissenböck Redaktion: Judith Weissenböck Bildquelle: ORF
