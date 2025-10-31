Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Der letzte Weg

ORF2Staffel 1Folge 124vom 31.10.2025
Erlebnis Österreich: Der letzte Weg

Erlebnis Österreich: Der letzte WegJetzt kostenlos streamen

Erlebnis Österreich

Folge 124: Erlebnis Österreich: Der letzte Weg

24 Min.Folge vom 31.10.2025

Sie leisten täglich unverzichtbare Arbeit und bleiben doch meist unsichtbar: die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bestattung Wien. Die Dokumentation "Der letzte Weg" wirft einen seltenen Blick hinter die Kulissen. Sie zeigt, wer die Menschen sind, die Verstorbene abholen, für sie sorgen und ihnen einen würdevollen letzten Abschied ermöglichen. Gestaltung: Katharina Reigersberg Judith Weissenböck Redaktion: Judith Weissenböck Bildquelle: ORF

Weitere Folgen in Staffel 1

Zum Ende des Bereichs springen

Ende des Bereichs

Alle Staffeln im Überblick

Erlebnis Österreich
ORF2
Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich

Alle 2 Staffeln und Folgen