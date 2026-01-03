Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF2Staffel 1Folge 136vom 03.01.2026
25 Min.Folge vom 03.01.2026

Über der Baumgrenze - Wind, Wetter und den Folgen des Klimawandels ausgesetzt - arbeiten sie an Orten, wo andere Urlaub machen. Somit ist der Arbeitsplatz verbunden mit einer beeindruckenden Aussicht. Hüttenwirte, Nationalpark-Ranger und Diakone sind saisonal oder tageweise im Einsatz und verbinden Berufliches mit Naturerlebnis. Für sie ist der alpine Raum zugleich Arbeitsplatz und Wirtschaftsraum, geprägt von vielfältigen Erfahrungen und Herausforderungen. Die Reportage begleitet ihren Alltag und zeigt, wie unterschiedlich das Leben in St. Anton, Schwaz und dem Defereggental aussehen kann. So entsteht ein authentisches Bild von Menschen, die dort wirken, wo andere Erholung suchen. Bildquelle: ORF/ORF Tirol

ORF2
