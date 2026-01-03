Erlebnis Österreich: Arbeitsplätze mit Aussicht - Alltag in GipfelnäheJetzt kostenlos streamen
Folge 136: Erlebnis Österreich: Arbeitsplätze mit Aussicht - Alltag in Gipfelnähe
Über der Baumgrenze - Wind, Wetter und den Folgen des Klimawandels ausgesetzt - arbeiten sie an Orten, wo andere Urlaub machen. Somit ist der Arbeitsplatz verbunden mit einer beeindruckenden Aussicht. Hüttenwirte, Nationalpark-Ranger und Diakone sind saisonal oder tageweise im Einsatz und verbinden Berufliches mit Naturerlebnis. Für sie ist der alpine Raum zugleich Arbeitsplatz und Wirtschaftsraum, geprägt von vielfältigen Erfahrungen und Herausforderungen. Die Reportage begleitet ihren Alltag und zeigt, wie unterschiedlich das Leben in St. Anton, Schwaz und dem Defereggental aussehen kann. So entsteht ein authentisches Bild von Menschen, die dort wirken, wo andere Erholung suchen. Bildquelle: ORF/ORF Tirol
