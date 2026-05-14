Erlebnis Österreich: Der Zauber der SchubertiadeJetzt kostenlos streamen
Erlebnis Österreich
Folge 162: Erlebnis Österreich: Der Zauber der Schubertiade
25 Min.Folge vom 14.05.2026
Die Schubertiade in Vorarlberg zählt mit rund 80 Veranstaltungen jährlich zu den wichtigsten Festivals für Franz Schubert weltweit. Seit ihrer Gründung 1976 zieht sie zehntausende Gäste nach Hohenems und Schwarzenberg. Die Dokumentation beleuchtet die besondere Verbindung aus Spitzenmusik, internationalem Liedgesang und kulturellem Tourismus in der Region. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg
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