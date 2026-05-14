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Erlebnis Österreich

Erlebnis Österreich: Der Zauber der Schubertiade

ORF2Staffel 1Folge 162vom 14.05.2026
Erlebnis Österreich: Der Zauber der Schubertiade

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Folge 162: Erlebnis Österreich: Der Zauber der Schubertiade

25 Min.Folge vom 14.05.2026

Die Schubertiade in Vorarlberg zählt mit rund 80 Veranstaltungen jährlich zu den wichtigsten Festivals für Franz Schubert weltweit. Seit ihrer Gründung 1976 zieht sie zehntausende Gäste nach Hohenems und Schwarzenberg. Die Dokumentation beleuchtet die besondere Verbindung aus Spitzenmusik, internationalem Liedgesang und kulturellem Tourismus in der Region. Bildquelle: ORF/Landesstudio Vorarlberg

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